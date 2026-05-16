Torino, D'Aversa: "Zapata può partire dal 1'. Prati dimostri a sé stesso di essere da Toro"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha dato qualche indicazione di formazione. Queste le sue parole: “La gara di domani è importantissima. Ho sempre dato suggerimenti, a volte si capiva. Ma spesso e volentieri avete indovinato la formazione: massimo rispetto per il Cagliari, quando deciderò la formazione la comunicherò ai ragazzi. Io valuto sempre tutto, anche la rifinitura di domattina a Cagliari. Assenti? Non ci saranno Ismajli e Anjorin, poi non farà parte dei convocati Tameze”.

Uno tra Zapata e Adams può partire titolare?

"Più Duvan, per percorso e condizioni. Njie ha saltato un allenamento”.

Prati affronta da ex il Cagliari: può essere la partita?

"Sì, ma per quanto mi riguarda non deve dimostrare. Deve dimostrare a se stesso di essere da Toro: quando l'ho chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto. Nell'ultima gara ha fatto bene, l'ho sostituito per il giallo e anche perché pure Ilkhan meritava di giocare. Prati deve andare in campo con personalità: è bravo e dà equilibrio, deve fare uno step in più"

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