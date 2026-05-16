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Torino, D'Aversa: "Zapata può partire dal 1'. Prati dimostri a sé stesso di essere da Toro"

Torino, D'Aversa: "Zapata può partire dal 1'. Prati dimostri a sé stesso di essere da Toro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
ieri alle 21:45Serie A
Niccolò Righi

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha dato qualche indicazione di formazione. Queste le sue parole: “La gara di domani è importantissima. Ho sempre dato suggerimenti, a volte si capiva. Ma spesso e volentieri avete indovinato la formazione: massimo rispetto per il Cagliari, quando deciderò la formazione la comunicherò ai ragazzi. Io valuto sempre tutto, anche la rifinitura di domattina a Cagliari. Assenti? Non ci saranno Ismajli e Anjorin, poi non farà parte dei convocati Tameze”.

Uno tra Zapata e Adams può partire titolare?
"Più Duvan, per percorso e condizioni. Njie ha saltato un allenamento”.

Prati affronta da ex il Cagliari: può essere la partita?
"Sì, ma per quanto mi riguarda non deve dimostrare. Deve dimostrare a se stesso di essere da Toro: quando l'ho chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto. Nell'ultima gara ha fatto bene, l'ho sostituito per il giallo e anche perché pure Ilkhan meritava di giocare. Prati deve andare in campo con personalità: è bravo e dà equilibrio, deve fare uno step in più"

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa.

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