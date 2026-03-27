Torino, D’Aversa e un “tesoro” nascosto: il tecnico sprona i centrocampisti inespressi

D’Aversa ha perso una squadra intera durante questa pausa per le Nazionali, sono partiti undici granata oltre ai giovani Siviero e Tonica. Eppure, il tecnico ha comunque tanto su cui poter lavorare al Filadelfia durante questi giorni di pausa, focalizzandosi soprattutto su alcuni singoli del Torino che non sono riusciti ancora a imporsi. Gli esempi principali arrivano dal centrocampo, dove da tre elementi ci si aspetta molto di più. Cesare Casadei è uno di questi, anche se c’è da dire che sicuramente non ha fatto mancare i gol: sono già quattro, cinque se si conta pure la Coppa Italia, nonostante un ruolo tutt’altro che da protagonista. L’allenatore ha già provato a scuoterlo, “Se non gioca deve farsi delle domande” aveva dichiarato qualche settimana fa. Ora il classe 2003 cerca un finale di stagione in crescendo, anche per provare a rilanciarsi in vista del prossimo campionato.

Poi, sempre in mediana, ci sono altri due profili che hanno ancora tanto da dimostrare. C’è chi è appena da poco, come Matteo Prati, e chi ormai è sotto la Mole da diversi anni, Ivan Ilic, eppure la sensazione è che non abbiano ancora espresso il proprio potenziale. L’ex Cagliari era partito bene ma poi ha subito il ritorno di Ilkhan in regia, il serbo ha vissuto un lungo periodo fermo ai box per guai fisici e adesso ha ripreso da qualche tempo ad essere a disposizione. In questi ultimi due mesi di stagione, però, entrambi si giocano tantissimo: Prati ha da meritarsi un riscatto da circa sette milioni di euro, Ilic ha ancora da giustificare l’investimento da una quindicina di milioni fatto nel gennaio del 2023. Per un motivo o per un altro, quindi, tutti e tre i centrocampisti del Toro vogliono cercare la svolta in questi ultime otto giornate di campionato. Poi durante l’estate verranno fatte le singole valutazioni sul loro futuro.