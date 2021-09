Torino, Djidji: "Tanto lavoro per convincere Juric. Darò tutto per questa maglia"

Il difensore del Torino Koffi Dijdji è intervenuto ai microfoni di Sky prima del match con la Lazio: "Sono rientrato dal prestito al Crotone e ho lavorato tanto per guadagnare la fiducia di Juric. Adesso provo a dare tutto per me e per la squadra",