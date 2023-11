Torino, ecco l'esito degli esami: Ricci ha una lesione, problema più lieve per Rodriguez

Il Torino ha pubblicato un bollettino medico sui propri canali ufficiali di comunicazione per fornire aggiornamenti sulle condizioni dei due ultimi infortunati della sua squadra, da una parte il centrocampista Samuele Ricci e dall'altra il veterano della difesa Ricardo Rodriguez. Ecco quanto viene spiegato nella nota:

"Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato per Samuele Ricci una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra. Gli esami cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez hanno riscontrato una sofferenza al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio". Problema più serio dunque per il centrocampista italiano, starà fuori un mesetto. Sembra meno grave la questione riguardante l'esperto nazionale svizzero, pronto a rientrare dopo la sosta per le nazionali.