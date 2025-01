Ufficiale Torino, ecco un giovane attaccante dal Bologna. Arriva Mangiameli in prestito

vedi letture

Nuovo innesto per il Torino, che rinforza la propria squadra Primavera con un giovane attaccante preso a titolo temporaneo dal Bologna. Approda in granata il classe 2005 Federico Mangiameli, il quale ha fatto la prima trafila nel Milan, passando al Bologna nell'estate del 2023. Adesso per lui inizia una nuova avventura.