Torino, emergenza Covid (variante inglese): a rischio anche la gara con la Lazio

L'ufficialità del rinvio di Torino-Sassuolo potrebbe arrivare già in giornata, al massimo domani mattina. Ma la sostanza - scrive La Gazzetta dello Sport - è che la sfida in programma venerdì sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino non si giocherà. Il rinvio di questa sfida sarà solo il primo effetto a catena sul campionato del cluster da Covid-19 riscontrato ieri mattina al Torino. A fortissimo rischio - si legge - anche la successiva sfida tra Lazio e Torino, prevista martedì 2 marzo alle 18.30.

La variante inglese - Complessivamente il Torino ieri ha appreso di avere otto tesserati positivi e uno dubbio. Il bilancio è ancora provvisorio, perché in mattinata si conosceranno i risultati dei tamponi eseguiti ieri verso le 18, su tutto il gruppo squadra. ieri mattina l’Asl Torino 1 ha comunicato che dal giro di tamponi di lunedì sera sono emerse altri tre calciatori (più uno dubbio) e due uomini dello staff positivi. Non tutti asintomatici, qualcuno ha lievi sintomi, ed è stata riscontrata la variante inglese in diversi granata.