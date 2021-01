Torino, Giampaolo sul mercato: "Credo alla possibilità di rinforzarsi a gennaio, il club è attento"

Alla vigilia della sfida contro il Parma, l'allenatore del Torino Marco Giampaolo ha ricevuto domande anche sull'argomento mercato, come prevedibile dal momento che tra due giorni si aprirà la sessione invernale: "In primis, il massimo dai giocatori che già alleno. Poi faremo qualcosa, la società è attenta a fare il bene del Toro. Per me conta solo il presente e la sfida di Parma, sono focalizzato sul campo e sui giocatori che ho oggi i quali devono dare il massimo per la causa granata".

Quanto è importante il mercato di riparazione?

"Ci credo nell'ottica di migliorarsi, perché se gli interventi sono mirati al fatto di rafforzarsi allora ci credo. E poi, ci fossero scontenti, la società lavorerà per trovare le soluzioni migliori per risolvere i problemi".

