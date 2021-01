live Torino, Giampaolo: "Convivere con le pressioni, ho avuto un confronto con pres e ds"

Prima vigilia dell’anno e il Torino già non può sbagliare: domani, al Tardini di Parma, c’è in palio una fetta enorme di salvezza. Il tecnico dei granata, Marco Giampaolo, ha presentato la sfida rispondendo alle domande dei giornalisti attraverso i microfoni di Torino Channel.

Giampaolo, che partita si aspetta domani a Parma?

"Sarà difficile, perché ci sono insidie in ogni gara. Noi dobbiamo solo pensare a domani, non possiamo permetterci di guardare oltre: abbiamo i margini di errore ridotti, dobbiamo imparare a convivere con queste pressioni".

Come ha ritrovato la sua squadra?

"L'avevo lasciata in crescita e l'ho ritrovata bene, percepisco uno spirito diverso nello spogliatoio. La squadra sta crescendo anche nella presa di responsabilità, non solo nelle prestazioni".

Tra campo e mercato, gennaio sarà un mese decisivo?

"E' più importante il campo, il calciomercato si farà ma non rappresenta l'oggi. Con la società mi sento quotidianamente, il 27 dicembre ero a casa con il presidente e il direttore: cerchiamo di fare le cose migliori per il Toro".

Cosa si aspetta dal mercato in entrata?

"In primis, il massimo dai giocatori che già alleno. Poi faremo qualcosa, la società è attenta a fare il bene del Toro. Per me conta solo il presente e la sfida di Parma, sono focalizzato sul campo e sui giocatori che ho oggi i quali devono dare il massimo per la causa granata".

Quanto è importante il mercato di riparazione?

"Ci credo nell'ottica di migliorarsi, perché se gli interventi sono mirati al fatto di rafforzarsi allora ci credo. E poi, ci fossero scontenti, la società lavorerà per trovare le soluzioni migliori per risolvere i problemi".

C'è il rischio che il mercato distragga i calciatori?

"E' sempre una questione di professionalità: bisogna pensare a gennaio non come tante partite, ma solo a quella di domani. Se noterò giocatori distratti, li lascerò fuori".

Create gioco, ma con pochi punti: come pensa di invertire la tendenza?

"E' meglio costruire piuttosto che distruggere"

Come sta Baselli?

"Deve fare un percorso graduale, da qualche giorno si allena più o meno stabilmente con il gruppo. Da quel che ho visto, può agire da mezzala o da regista: ho parlato con lui e mi ha dato rassicurazioni su entrambi i ruoli, per ora lo sto facendo giocare da play".