Torino, Iago Falque può partire: c'è l'Aek Atene sullo spagnolo

Iago Falque potrebbe presto lasciare il Torino. Il prestito al Benevento, anche a causa dei problemi fisici, è stato deludente, me le qualità dello spagnolo non di discutono. Come si legge sulle pagine di Tuttosport su Iago Falque è forte l'interesse dell'Aek Atene.