Torino, il piano B se parte Juric è Dionisi. Ma Carnevali accelera per il rinnovo con il Sassuolo

vedi letture

Il futuro di Ivan Juric al Torino è ancora incerto. Il tecnico potrebbe chiedere di nuovo una rescissione contrattuale e quindi è normale che i granata stiano tenendo in considerazione anche un eventuale piano B, che corrisponde all'avversario di domani, Alessio Dionisi. Il contratto dell'allenatore del Sassuolo scade a giugno, ma Carnevali ha in mano un diritto di prolungamento fino al 2024 e dopo Pasqua terrà un summit con lui: l'obiettivo è fargli firmare un contratto almeno fino al 2025. Dovesse andare in porto la trattativa tra i neroverdi e l'ex Empoli, ecco che sarebbe Paolo Zanetti, allenatore proprio dei toscani, a poter essere considerato un nome buono per la panchina del Torino. A riportarlo è Tuttosport.