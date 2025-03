Torino, il rientro di Zapata non ha tempi certi. Per l'attacco del futuro spunta anche Muriqi

vedi letture

Ultime di mercato sul Torino, direttamente da Tuttosport. Per quanto riguarda l'attacco del futuro - si legge - tra i giovani al primo posto c’è Cristian Shpendi, 21 anni, quest’anno 10 gol con il Cesena in Serie B, seguito da diverso tempo. Con Zapata e Adams titolari il giovane italo-albanese sarebbe la riserva ideale visto che ha un largo margine di miglioramento. Il giocatore è sotto stretta osservazione degli osservatori granata. Il costo del suo cartellino si aggira sui 6 milioni ma il Toro potrebbe anche girare ai romagnoli, come parziale contropartita, qualche giovane interessante.

Piaceva e piace, sempre per rimanere nel tema dei ragazzi in carriera, l’attaccante Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia, in prestito dall’Inter, e della nazionale Under 21. E non dispiace neppure suo fratello Sebastiano che gioca nell’Empoli ma che pure è di proprietà interista. Vagnati, però, sospende queste candidature perché nel discorso Marotta vorrebbe inserire Ricci, talento granata che il club esclude di trattare se la cornice è lo scambio.

Se, invece, si dovesse decidere per una punta d’esperienza perché per il recupero di Zapata ci vorrà più tempo, il candidato principale - sempre secondo Tuttosport - potrà essere Vedat Muriqi, 30 anni, kosovaro con cittadinanza albanese, ex Lazio attualmente in forza al Maiorca. Quest’anno in Liga in 23 presenze ha realizzato 7 gol e 2 assist.