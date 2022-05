Torino, il silenzio di Belotti infastidisce i granata: così perde la fiducia di tifosi e Juric

Il continuo rinvio da parte di Andrea Belotti della risposta sul proprio futuro lo sta allontanando ogni giorno di più ai tifosi granata che per 7 anni lo hanno coccolato come giocatore e capitano. Il popolo del Toro non sopporta più di essere trattato come "ruota di scorta", sentimento che sta colpendo anche Ivan Juric. L'allenatore, attualmente in vacanza nella sua Croazia, si aspettava una risposta definitiva due lunedì orsono, e invece ancora Belotti non si è pronunciato in merito al rinnovo o all'addio. La suggestione Monza, le voci su Fiorentina, Roma, Inter, Milan e Napoli, non aiutano. Adesso la risposta è attesa per il 14 giugno, ovvero quando terminerà il ritiro con la Nazionale e cominceranno le ferie del Gallo. I tifosi del Torino saranno capaci di aspettarlo ancora? A riportarlo è Tuttosport.