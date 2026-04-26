Torino-Inter 2-2, le pagelle: Simeone e Vlasic la faccia della rimonta. Chivu non avverte il pericolo

Torino-Inter 2-2: le pagelle.

TORINO (A CURA DI GIUSEPPE LENOCI)

Paleari 6 - Incerto in occasione del gol di Thuram. Bravo ad inizio ripresa su Dimarco e, in generale, rimedia all'errore nella prima frazione con interventi puntuali.

Coco 5,5 - Spreca la prima occasione dei suoi con una conclusione fuori misura e non appare poi così sicuro nel contenere il miglior attacco del campionato.

Dal 54' Marianucci 6,5 - L'ingresso del difensore alza il livello qualitativo della sua formazione.

Ismajli 6,5 - Chiusure fondamentali nella prima parte di gara: il ritorno tra i titolari è importante per gli equilibri difensivi di D'Aversa.

Ebosse 6 - Perde Thuram in marcatura in occasione del gol nel primo tempo, mentre il suo intervento è cruciale per evitare il 2-0 dopo pochi secondi su Darmian.

Lazaro 5,5 - L'ex di turno prova a creare dei pericoli sulla fascia di competenza ma fatica nel contenere Dimarco. Acciaccato, esce prima dell'ora di gioco.

Dal 54' Njie 6,5 - Entra come soluzione iper-offensiva da parte di D'Aversa e, da solo, mette in crisi l'intero reparto difensivo nerazzurro.

Ilkhan 6,5 - La mossa a sorpresa di D'Aversa non trova riscontri in campo con pochi spunti e tanta corsa. L'assist per Simeone, nella ripresa, è da vedere e rivedere.

Gineitis 5,5 - Non particolarmente preciso il centrocampista nel dettare i tempi di gioco. Non migliora nella ripresa e viene richiamato in panchina.

Dal 66' Casadei 6,5 - Entra bene in campo e regala più qualità al centro del campo.

Obrador 6 - Si vede a sprazzi in una gara comunque complicata. Meglio nella ripresa dove ha anche più spazio da sfruttare.

Vlasic 7 - Ha un ottimo approccio al match ma, complice anche il gol subito, non riesce a mantenere alti gli standard nei primi 45'. Nella ripresa realizza il gol del 2-2 dal dischetto e traina i suoi in un pareggio prestigioso.

Adams 5 - Non la sua miglior prestazione. Nel primo tempo ha l'occasione per colpire ma si fa anticipare dalla difesa nerazzurra.

Dal 66' Zapata 6,5 - Non sarà nel pieno della forma, ma il suo ingresso cambia la partita.

Simeone 7 - Tanto lavoro sporco, come al solito, ma poco supporto da parte dei suoi compagni di squadra. Nella ripresa, al primo pallone utile, inventa un pallonetto che riapre il match.

Dal 90' Tameze sv

Roberto D'Aversa 7 - Ottimo l'approccio al match. Nonostante i due gol subiti, tiene alta la guardia per i suoi e, complici anche gli ingressi dalla panchina, trova una rimonta che certifica il suo apporto già determinante nel mondo granata.

INTER (A CURA DI LORENZO DI BENEDETTO)

Sommer 6 - Quasi mai impegnato per 70 minuti, poi il Torino esce dal guscio e il suo pomeriggio si complica. Incolpevole comunque sia sul gol di Simeone che sul rigore di Vlasic.

Bisseck 6,5 - Preciso e puntuale in fase difensiva, come spesso in questa stagione. Arricchisce la sua prestazione con un colpo di testa che vale lo 0-2 al 61' e c'entra poco nei due gol subiti dall'Inter.

Dall'80' Frattesi sv.

Akanji 5,5 - Al centro della difesa è un punto di riferimento e per gli attaccanti del Torino è vita dura per gran parte della gara. Poi sbaglia l'uscita nell'azione che porta al gol dell'1-2. Un errore che pesa.

Carlos Augusto 5 - Sostituisce ancora una volta Bastoni ma questa volta va peggio del solito. Non riesce a chiudere nell'azione che porta al gol di Simeone ed è suo il fallo di mano che regala il rigore del pareggio al Torino. Forse è troppo severo l'arbitro Mariani, ma conta il giusto.

Darmian 6 - Gioca la sua trecentesima gara in Serie A, un traguardo non da poco. Non ha colpe nella rimonta del Torino e la sua prova è ordinata.

Dall'80' Dumfries sv.

Barella 6 - Fino a quando l'Inter è in vantaggio gioca libero di testa e il suo pomeriggio è positivo. Poi si innervosisce, ma non è comunque tra i peggiori.

Zielinski 5,5 - Prova sempre a fare la giocata giusta, a volte ci riesce, altre un po' meno, e da un suo passaggio sbagliato nasce l'azione del gol dell'1-2.

Sucic 6 - Il migliore nella mediana dell'Inter. L'azione che porta al vantaggio di Thuram nasce da una sua giocata.

Dall'80' Mkhitaryan sv.

Dimarco 7 - Trova i suoi diciassettesimo e diciottesimo assist in questa Serie A, un record. Sempre decisivo con il suo mancino e nel secondo tempo va vicino al gol.

Dall'80' Diouf sv.

Bonny 5,5 - Prova a darsi da fare ma è spesso impreciso sia negli appoggi che nei tentativi di finalizzazione. Esce dopo un'ora di gioco senza lasciare il segno.

Dal 61' Pio Esposito 5,5 - Entra e l'Inter trova il gol dello 0-2. Poi la squadra si spenge e lui non fa niente per cambiare le cose. Non è certo colpa sua se i nerazzurri si fanno riprendere, ma la sua prestazione non è sufficiente.

Thuram 6,5 - Crea scompiglio praticamente sempre e trova la rete che sblocca la partita con un bel colpo di testa su cross di Dimarco. Tra i migliori dell'Inter.

Chivu 5,5 - Un solo cambio fino all'80'. Questo la dice lunga sulla sua lettura della partita. Non si accorge che la sua squadra stava andando in difficoltà e non è riuscito ad avvertire il pericolo.