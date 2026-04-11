Live TMW Torino, Ismajli: "D'Aversa ci ha cambiato in tutto. Il gol del Verona? Era fallo su di me"

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17.25 - Il giocatore del Torino, Ardian Ismajli, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Verona, valida per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Cos'è cambiato con D'Aversa?

"Si vede, siamo diversi e nelle ultime sei partite abbiamo fatto 12 punti. Siamo diversi in tutto, davanti e dietro. Magari non abbiamo giocato il primo tempo, ma l'importante sono i punti"

Crescono i rimpianti?

"Siamo gli stessi calciatori ma diversi in campo. D'Aversa ha messo i giocatori nelle loro posizioni a differenza di prima. Eravamo troppo indietro in classifica, ora siamo più in alto e vogliamo ancora salire. Siamo una grande squadra con bravi calciatori, possiamo e speriamo di arrivare sopra la metà della classifica"

Cos'è successo sul gol del Verona?

"Sono qui da sei anni, non vado mai giù se non c'è nulla. Non parlo mai degli arbitri, ma penso che abbia sbagliato: l'attaccante mi ha dato una gomitata. Avremmo potuto anche perdere una partita, spero che questi errori non accadano più. Ma fidatevi che Isma non va giù se non c'è nulla"

Quali motivazioni avete adesso?

"Le cose sono andate così, ora siamo molto contenti perché adesso possiamo dormire tranquilli. Vogliamo migliorare la classifica, siamo forti e possiamo salire e abbiamo partite per poterlo fare"

Ore 17.48 - Termina la conferenza stampa di Ismajli