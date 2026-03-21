Torino, l'ex Dossena: "A San Siro contro il Milan può farcela. D'Aversa? Ha meriti"

Beppe Dossena, ex giocatore del Torino in campo l'ultima volta che i granata vinsero contro il Milan a San Siro e cioè nel lontano 1985, ha parlato del match che attende oggi la squadra di D'Aversa in un'intervista a La Stampa: "Il Parma di recente ha dimostrato che si può fare, i granata si sono allontanati dalle zone bassissime e possono affrontare più serenamente questa gara. Il Milan invece ha una posizione Champions da difendere".

Il tecnico appena arrivato in panchina vuole una prova di maturità contro i rossoneri: "Non si trasforma d’incanto la situazione, ma chi subentra è più avvantaggiato perché il cambio genera sempre una tregua e i giocatori tornano ad avere un orizzonte comune. D’Aversa ha meriti, ha saputo vincere e rispolverato gente come Zapata: la gestione dei calciatori è fondamentale, gli investimenti vanno protetti. Casadei? È un patrimonio del nostro calcio, ha tutto per diventare grande, deve fare un lavoro introspettivo".

Sul malumore die tifosi, infine, dice: "La contestazione l’ho subita anche io, c’è sempre stata: è il sentimento forte di una identità da salvare. La storia è importante, ma non sia strumento di paragone: quel Toro non torna più, bisogna fare i conti con la realtà. Però i tifosi devono essere rispettati, si può migliorare anche senza grosse spese, se ci sono idee, capacità di gestione e fiducia nei collaboratori".