Torino, Lazaro indispensabile per Vanoli: sempre presente e autore di tre assist

Tra i tanti esterni che ha a disposizione Paolo Vanoli per il suo Torino, l'unico che può essere considerato effettivamente un titolare è Valentino Lazaro. Come riporta Tuttosport l'austriaco è il solo, insieme a Samuele Ricci, che da quando è iniziato il campionato non ha mai saltato neppure una partita.

C'è inoltre un altro dato che testimonia quanto sia importante per l’allenatore: in tredici delle quattordici partite giocate finora dal Torino (Coppa Italia compresa, dunque) Lazaro è stato schierato nella formazione titolare e soltanto contro la Fiorentina ha iniziato dalla panchina per entrare a partita in corso: in totale ha collezionato 944 minuti in campionato, più altri 180 in Coppa Italia.

Vanoli aveva avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui già nel 2019, quando era uno dei collaboratori di Antonio Conte all’Inter. La sua esperienza in nerazzurro non è andata nel migliore dei modi, decisamente più positiva quella in granata. Fn da subito ha potuto godere della fiducia di Ivan Juric, che lo ha trasformato in un giocatore duttile e in grado di giocare su entrambe le fasce. Anche nel Torino di Vanoli l’austriaco si sta rivelando un jolly importante e lo dimostra proprio il fatto che in queste prime partite sia stato impiegato sia a destra che a sinistra: da entrambe le corsie laterali ha fornito assist decisivi per i compagni, pennellando due cross perfetti per la testa di Duvan Zapata contro il Milan e contro il Verona, ma anche l’angolo per l’incornata vincente di Antonio Sanabria contro il Cagliari.

Gli manca il gol, ma magari potrebbe sbloccarsi al rientro dopo la sosta. Lazaro è uno dei giocatori che è rimato al Filadelfia a lavorare con Vanoli e, considerato il fatto che Sosa, Pedersen e Vojvoda sono al momento tutti impegnati con le rispettive nazionali, è anche uno dei principali candidati al ruolo da titolare contro il Monza alla ripresa del campionato.