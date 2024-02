Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: Juric opta per Pellegri-Zapata, Piccoli dal 1' per D'Aversa

vedi letture

Il sogno europeo e la corsa salvezza in palio all'Olimpico-Grande Torino. Toro e Lecce si affronteranno fra poco per la sfida che apre la 25a giornata di Serie A in questo venerdì sera. I granata vogliono tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila ma va anche detto che sono in striscia positiva da cinque turni. I giallorossi salentini invece vogliono invertire il trend visto che nelle ultime otto partite hanno ottenuto solo quattro punti collezionando sei sconfitte.

Pellegri con Zapata in attacco

Ivan Juric conferma Zapata al centro dell’attacco ma lo affianca a Pellegri con Sanabria che parte invece dalla panchina. Sulla trequarti invece spazio a Vlasic mentre Ilic e Ricci giocano in mediana con Bellanova e Lazaro esterni. In difesa davanti a Milinkovic-Savic giocano Djidji, Masina e Lovato.

Piccoli e Oudin nel tridente di D'Aversa

Risponde Roberto D’Aversa con Falcone in porta, Gendrey e Dorgu esterni mentre il pacchetto arretrato è completato da Pongracic e Baschirotto. A centrocampo con Ramadani ci sono Blin e Rafia mentre in attacco il tridente è composto da Almqvist, Piccoli e Oudin.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Oudin.