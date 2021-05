Torino-Milan, i convocati di Pioli: out Ibra, fuori anche Tonali per una contusione al ginocchio

Di seguito i convocati del Milan per la gara contro il Torino allo stadio Olimpico. Come annunciato, Ibrahimovic è out. Fuori anche Tonali a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro accusato in allenamento ieri. Questi gli uomini scelti da Stefano Pioli. Ibrahimovic out

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte.

Attaccanti: Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.