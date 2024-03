Torino-Monza, le formazioni ufficiali: panchina per Mota Carvalho. Okereke con Zapata

Sfida dal profumo d'Europa quella tra Torino e Monza, che si affronteranno alle 15 allo stadio Olimpico per la gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Ivan Juric manda subito in campo dal primo minuto Tameze, che ha recuperato dall'infortunio, schierandolo al fianco di Buongiorno e Rodriguez nella linea a tre difensiva. In attacco ancora una volta Okereke è stato preferito a Sanabria, con Vlasic trequartista e Duvan Zapata a completare il reparto offensivo.

Dall'altra parte Raffaele Palladino rinuncia a Mota Carvalho. Partirà titolare infatti Akpa Akpro, che insieme a Colpani e Daniel Maldini formerà il tridente alle spalle di Djuric. Confermato il 4-2-3-1, con Izzo e Pablo Marì al centro della difesa. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Okereke. Allenatore: Ivan Juric.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Izzo, Andrea Carboni; Pessina, Gagliardini; Akpa Akpro, Valentin Carboni, Colpani; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino.