Torino, Nicola ha invertito la tendenza: ora i granata rimontano e segnano in extremis

Dal tracollo definitivo al barlume di speranze, il Torino continua a vivere sulle montagne russe. Sette minuti disastrosi, tra il 14' e il 21', con una squadra lunghissima e una fase difensiva ai limiti del dilettantismo, poi la reazione di nervi e, questa volta, caratterizzata anche da un buon calcio. E i numeri, alla fine, si colorano di granata: Belotti e compagni si trovavano di fronte una delle big del campionato come l’Atalanta, eppure hanno effettuato 19 tiri contro i 9 dei bergamaschi, con 11 conclusioni in porta a 4. Stando alle statistiche, tolto l’inizio da incubo, la squadra di Davide Nicola ha fatto molto meglio dell'avversario al Gewiss Stadium.

“Il 3-0 poteva ammazzare chiunque, il segnale di oggi è molto più importante del risultato finale” ha detto il tecnico dopo il triplice fischio, orgoglioso di un’altra rimonta dei suoi. E questa sta diventando una costante, quasi una sorpresa considerata la tendenza dei granata. Con Giampaolo era la squadra più rimontata d’Europa, con il nuovo allenatore il Toro ha rimontato per la terza volta di fila: era successo contro il Benevento, si era ripetuto contro la Fiorentina, ieri ne è stata centrata un’altra. Ma quella di Bergamo ha un valore completamente diverso, perché il passivo era fin troppo pesante e di fronte c’era la settima forza del campionato. L’altro aspetto positivo è l’ennesimo gol arrivato nel finale: e anche in questo caso, fino a un mese fa si concretizzava l’esatto opposto. Oltre il 50 per cento dei gol subiti sotto Giampaolo era arrivato in extremis, al Gewiss Stadium Bonazzoli ha segnato oltre l’80’ come già era successo con Zaza a Benevento e con Belotti contro la Fiorentina.

Nicola resta imbattuto, eppure non è ancora riuscito a centrare la prima vittoria. Il Toro avrà anche perso soltanto una delle ultime nove partite, ma adesso non basta più: le concorrenti corrono, con il Genoa che prova ad affacciarsi nella parte sinistra della classifica e lo Spezia che ha fatto un triplo balzo in avanti con il successo esterno contro il Sassuolo. Le prossime due gare rappresentano uno snodo fondamentale, Belotti e compagni affronteranno il Grifone in casa e il Crotone allo Scida. Con il nuovo tecnico sono state invertite due tendenze, quelle delle rimonte subite e dei gol presi all’ultimo: adesso il Toro rimonta e lo fa in extremis. C’è da invertire quella più importante, con i granata che hanno trionfato soltanto in due occasioni in queste 21 giornate di campionato. I segnali che arrivano, però, sono sempre più confortanti. Sotto tutti i punti di vista.