Torino, niente riscatto per Gojak. Il giocatore si allena con la Dinamo Zagabria

Amer Gojak (24) non rimarrà a Torino. Il trequartista bosniaco è approdato in maglia granata lo scorso ottobre, con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ma a causa del suo impiego sporadico, non si è raggiunta la soglia minima di presenze necessarie per far scattare l'automatismo. Per cui il giocatore ha fatto ritorno alla Dinamo Zagabria, club che lo ha lanciato nel grande calcio.

E quest'oggi, alla ripresa degli allenamenti della squadra croata, Gojak ha presenziato alla seduta con i suoi nuovi/vecchi compagni, agli ordini dell'allenatore Damir Krznar. Il suo bilancio con il Torino recita 17 partite disputate, un goal ed un assist.