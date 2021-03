Gli italiani in Nazionale - Barak e Vlahovic trascinatori, vince anche Kurtic

vedi letture

Sono cominciate le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Ieri si sono disputate le prime partite, che hanno già dato interessanti indicazioni. In grande spolvero subito gli "italiani", grandi protagonisti con gol e assist.

Nel tennistico 6-2 della Repubblica Ceca in Estonia, grande prova di Antonin Barak, che trova anche una rete, e per Jakub Jankto, autore di due assist vincenti. Dusan Vlahovic segna anche in Nazionale, nel 3-2 della Serbia contro l'Islanda; in campo anche un altro viola, Nikola Milenkovic, e il trequartista del Sassuolo, Filip Djuricic. Juraj Kucka prova a trascinare la Slovacchia da capitano, ma a Cipro finisce 0-0. Gioia per Jasmin Kurtic, che batte la Croazia con la sua Slovenia. In campo anche due granata: Vojvoda gioca 90' nel poker del Kosovo contro la Lituania, mentre Gojak è titolare nella Bosnia, ma la sua partita in Finlandia finisce dopo 64'.