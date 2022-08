Torino, non solo difensori: a centrocampo il mirino torna su Sergi Darder

vedi letture

Difensori ma non solo: il mercato del Torino dovrebbe completarsi con un altro centrocampista almeno e un profilo che piace molto è Sergi Darder, jolly in forza all’Espanyol, seguito già sul finire della primavera. Il costo del cartellino resta sui 5 milioni, mentre la richiesta per il contratto è di un milione e mezzo per un triennale. Costi più alti per Nandez e soprattutto per Ivan Ilic, obiettivi di lunga data per i granata, come sottolinea oggi Tuttosport.