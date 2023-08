ufficiale Maiorca, scambio di giocatori con l'Almeria. E arriva anche Darder

Giornata di grandi acquisti in casa Maiorca. La società isolana della Spagna ha infatti prima comunicato una doppia operazione con l'Almeria, da cui arriva il centrocampista portoghese Samu Costa (22 anni) a titolo definitivo, con firma su un contratto quinquennale, mentre fa il percorso opposto il suo compagno di ruolo Idrissu Baba (27), che va all'Almeria in prestito con obbligo di riscatto condizionato. E non finisce qui, perché il Maiorca prende anche Sergi Darder (29, nell'immagine di copertina), che lascia l'Espanyol (retrocesso nel frattempo in seconda divisione) cinque anni dopo il suo ritorno in Catalogna.

😁 ¡Nunca olvidaremos tu sonrisa! Gracias, @iddrisubaba12, por todo lo que nos has dado. Y mucha suerte en la @U_D_Almeria. 🤝 Acuerdo de cesión con opción de compra. pic.twitter.com/VbmHLJkjfD — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 10, 2023