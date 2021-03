Torino, obiettivo Joao Pedro per convincere Belotti a restare in granata

Joao Pedro continua a essere nei pensieri del Torino. L'attaccante del Cagliari potrebbe essere un valido acquisto anche per convincere Belotti a restare in granata. Il brasiliano è in bilico col Cagliari, in caso di retrocessione il suo addio sarebbe pressoché scontato. A riportarlo è Tuttosport.