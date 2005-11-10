Torino, Oristanio: "Abate ha tantissime idee. I tifosi mi fanno capire la grandezza di questo club"

Gaetano Oristanio, neo acquisto del Torino, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. Queste le sue parole, a partire dal fatto che il suo esordio in Serie A arrivò proprio in una gara contro i granata: “Una bellissima emozione perché ho giocato a titolare, era una partita bellissima, era la mia prima partita in Serie A e penso sia il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio e la ricordo veramente con molta emozione, un bellissimo ricordo”.

Sul gruppo

“Deve essere al primo posto sempre, bisogna mettere sempre la squadra al primo posto, essere uniti, compatti in ogni situazione e in ogni momento. Il fatto di essere giovane o vecchio cambia poco perché bisogna dare il 110% ed essere sempre disponibili. Non importa l’età, abbiamo il capitano che ha un’età e un’esperienza, abbiamo il ragazzino di 19 anni e l’atteggiamento deve essere sempre lo stesso”.

Su Abate

“Ha tantissime idee e dobbiamo metterle in pratica, la cosa che ho percepito subito è il fatto di avere coraggio, personalità, concetti chiari e puliti e di essere alcune volte sfrontati e alcune volte molto disciplinati. Oltre alle tantissime idee, è il coraggio che dobbiamo avere”.

Sui tifosi

“Ogni giorno ce n’è una quantità impressionante, questa è una cosa veramente bellissima: vengono da tutte le parti d’Italia, ti fa capire veramente la grandezza”.

Sugli obiettivi personali

“Ogni giocatore cerca la continuità, è quella che ti dà risultato ti fa stare bene anche a livello fisico e a livello mentale. Si lavora per cercare la miglior forma e la miglior continuità possibile”.