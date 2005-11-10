Ufficiale Gaetano Oristanio è del Torino. Arriva dal Venezia in prestito con diritto di riscatto

Il Torino ha annunciato il primo arrivo di questa sessione estiva di calciomercato: dal Venezia ecco Gaetano Oristanio, che si trasferisce in granata a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo.

Il Torino accoglie Oristanio

DI seguiti la nota integrale del Torino: "Oristanio è nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, il 28 settembre 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto il campionato Under 16 e poi il campionato e la Supercoppa Under 17, nell’estate 2021 viene ceduto in prestito al Volendam, squadra di seconda serie olandese con cui ha ottenuto immediatamente la promozione in Eredivisie. La prima stagione da professionista è terminata con uno score prestigioso: è sceso in campo 35 volte, segnando 7 reti. L’anno successivo viene rinnovato il prestito ed è di nuovo protagonista: 27 presenze, 1 gol e 3 assist nel massimo campionato olandese. Il 2023-'24 ha visto Oristanio tornare in Italia in prestito al Cagliari ed esordire, ancora ventenne, in Serie A, proprio contro il Toro, nel match inaugurale allo stadio Olimpico Grande Torino del 21 agosto. A fine stagione per lui 27 partite, 2 gol e un assist. Dopo aver contribuito alla salvezza dei rossoblù, il passaggio al Venezia, a titolo definitivo dall’Inter: con i lagunari ha messo a referto 37 presenze, 3 gol e 3 assist. La scorsa stagione ha militato, in prestito, nel Parma collezionando 21 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia. Oristanio ha indossato la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell’Italia: Under 17, Under 18, Under 20 e 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Gaetano Oristanio con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Il comunicato del Venezia

Contestualmente, arriva anche la nota ufficiale del Venezia: "Il Venezia FC rende noto di aver definito l’accordo con il Torino FC 1906 per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante classe 2002 Gaetano Oristanio. Arrivato a Venezia nell’estate 2024, Oristanio ha collezionato 37 presenze in Serie A con la maglia arancioneroverde, contribuendo con 3 reti e 3 assist, prima di passare in prestito al Parma nella stagione 25/26. In bocca al lupo, Gaetano".