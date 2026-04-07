Torino, per Aboukhlal revisione artroscopica del ginocchio destro: il comunicato
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Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha aggiornato sulle condizioni di Zakaria Aboukhlal. "Il Torino Football Club comunica che il calciatore Zakaria Aboukhlal è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro in esiti di evento traumatico contusivo. L’intervento è stato eseguito ad Amsterdam, in Olanda, dal dottor Bas Pijnenburg alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, la prognosi verrà definita nelle prossime settimane secondo l’evoluzione clinica".
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