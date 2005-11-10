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Diego Mascardi è un nuovo portiere del Torino. Arriva a titolo definitivo dallo Spezia

Diego Mascardi è un nuovo portiere del Torino. Arriva a titolo definitivo dallo Spezia TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 20:14Serie A
L'estremo difensore è già partito nelle scorse ore per Pinzolo, dove si sta svolgendo il ritiro granata

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Spezia Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Mascardi". Questo il titolo con cui il club granata ufficializza l'arrivo del giovane estremo difensore, classe 2006. I due club, secondo quanto raccolto da TMW, hanno trovato l’intesa sulla base di 2 milioni di euro più bonus. Mascardi, reduce da un campionato da 18 presenze con il club ligure, firma un accordo fino al 2031.

Il comunicato del Torino

Mascardi è nato a Carrara il 26 settembre 2006 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Spezia. Dopo aver terminato il proprio percorso nelle giovanili liguri, nella stagione 2025/'26 ha esordito tra i professionisti con la maglia dello Spezia in Serie B, disputando 17 partite in campionato e una in Coppa Italia. Mascardi ha inoltre vestito la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell'Italia, dall'Under 17 all'Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Diego Mascardi con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Il comunicato dello Spezia

Di seguito arriva anche la conferma con la nota ufficiale dello Spezia: "Spezia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Torino FC, le prestazioni sportive del portiere Diego Mascardi. Al calciatore, prodotto del vivaio aquilotto, i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non".

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