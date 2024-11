Torino, per il Monza Vanoli ritrova l’attacco: tornano Adams e Njie, in corsa con Sanabria

Serve una svolta in casa Torino, in crisi di risultati con 7 sconfitte nelle ultime 8 partite tra campionato e Coppa Italia. Oltre a fare i conti con un rendimento da horror, Paolo Vanoli deve fronteggiare anche diverse assenze per infortunio e spera di recuperare qualcuno per il rientro dopo la sosta. Come riporta Tuttosport, Ricci e Ilic proveranno ad alzare i ritmi la prossima settimana per essere a disposizione col Monza.

Ieri al Filadelfia (in cui erano presenti tanti giocatori delle giovanili), il tecnico non ha potuto lavorare con nessuno dei due: Ricci e Ilic hanno proseguito con il proprio programma di recupero differenziato, così come Adams, altro giocatore il cui recupero sarà fondamentale. Lo scozzese - che come ogni altro compagno tornerà a lavorare martedì dopo due giorni di riposo - deve smaltire il problema muscolare patito contro la Fiorentina ma dovrebbe recuperare per il Monza, gara nella quale Vanoli conta di avere anche Njie.