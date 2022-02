Torino, Ricardo Rodriguez: "Persi troppi punti, ma la Serie A è difficile. Futuro? Qui sto bene"

Ospite di TorinoChannel, il terzino Ricardo Rodriguez parla così del proprio sviluppo calcistico: "Da piccolo ho sempre giocato da difensore, è sempre stato il mio ruolo. Le mie esperienze? In Germania è un altro calcio, son più freddi. In Olanda si gioca tanto, la serie A è la più difficile. Calcio molto tattico. Si vede che amano il calcio qui in Italia".

Sulla stagione: "Il Toro è cambiato negli anni, la gente ci è più vicina, ma abbiamo perso troppi punti".

Il futuro: "A Torino mi trovo molto bene. Abito in città, in centro, mi piace la collina e poi il clima è molto piacevole. La mia compagna mi segue, ci conosciamo da undici anni e stiamo insieme da otto. Non so cosa farò dopo il calcio, voglio fare parecchie vacanze e in primis conoscere il Sudamerica. La cosa importante è essere un buon padre".