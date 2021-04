Torino, Rincon e il contratto in scadenza 2022: "Ora sto bene qui, ma non parlo del futuro"

Contratto in scadenza nel 2022 per Tomas Rincon, centrocampista venezuelano del Torino. Intervistato da Tuttosport, risponde così all’idea di poterlo rinnovare: “Qui sto bene e sono contento di aver guadagnato l’affetto dei tifosi, ma non voglio parlare del futuro. Conta il presente, e se posso dare una mano ora e la gente ne è contenta, a me fa piacere”.