Torino, Sanabria: "Da oggi per me inizia una nuova sfida, felice di tornare in Serie A"

Antonio Sanabria festeggia su Instagram il suo ritorno in Italia. L'ex Betis è infatti un nuovo arrivo per il Torino, come scrive anche sul proprio profilo Instagram: "Da oggi per me inizia una nuova sfida, in un campionato che conosco e nel quale sono felice di tornare. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere ai miei compagni e combattere insieme. Forza Toro!!🐂".