Torino, Perri può sbloccarsi: la chiave è l'ingaggio di Trafford da parte del Leeds

I Peacocks sono alla ricerca di un portiere e l'arrivo del giocatore del City potrebbe sbloccare la trattativa per la cessione del brasiliano

La corsa per la porta del Torino è ancora aperta. Se da una parte Mascardi, arrivato in queste sessione di calciomercato, si è detto felicissimo di vestire i colori granata e di voler restare in Serie A, dall'altra c'è una società alla ricerca di un numero 1. Un estremo difensore titolare. Il presidente granata Urbano Cairo sfoglia la margherita alla ricerca del profilo giusto ma negli ultimi giorni sembra farsi sempre più strada l'ipotesi legata a Lucas Perri, indiziato numero uno per arrivare nella città della Mole.

Trafford libera Perri?

Il giocatore del Leeds resta il profilo in cima alla lista dei desideri e il possibile arrivo di James Trafford potrebbe sbloccare la trattativa. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, se i Peacocks dovessero arrivare al portiere del Manchester City allora potrebbero liberare il brasiliano che volerebbe così nel nostro campionato. Un'operazione in divenire che però nelle prossime ore può avere sviluppi.

Le parole di Cairo

Lo stesso presidente granata, intercettato ieri in Lega ha comunque frenato ogni tipo di giudizio sostenendo di essere comunque nel periodo in cui le squadre vengono assemblate: "Siamo a luglio, presto per dirlo. Mi dà buone sensazioni, buona impressione. Ma noi dobbiamo fare investimenti e lui confermare buone sensazioni".