Torino, Simeone: "Ieri in allenamento non segnavo mai, ma l'importante era farlo oggi"

Nel post-partita di Torino-Hellas Verona, Giovanni Simeone, attaccante dei padroni di casa, è stato intervistato ai microfoni di DAZN.

L'ingresso in campo con il figlio Tullio Pablo.

"È la prima volta che entra in campo con me, oggi compie anche tre mesi. Porta fortuna, ora lo dovrò portare sempre con me".

Sul gol realizzato.

"Ieri ci stavamo allenando nel calciare in porta e non avevo fatto un gol. Il vice di D'Aversa mi ha detto che l'importante era metterla dentro oggi. Aveva ragione".