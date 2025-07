Torino, Simeone primo nome per l'attacco: c'è anche l'Udinese

Giovanni Simeone resta un nome concreto per l’attacco del Torino. I granata potrebbero salutare Tonny Sanabria, che piace alla Cremonese, e il Cholito è dichiaratamente in uscita dal Napoli. Già corteggiato dal ds Vagnati a gennaio, negli scorsi giorni ha registrato il forte interessamento del Pisa, che però nel frattempo sta chiudendo per Mbala Nzola dalla Fiorentina, in arrivo alla corte di Alberto Gilardino in prestito con diritto di riscatto che sarà fissato a circa 6,5 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, da parte dell’entourage del giocatore vi sarebbe l’apertura al trasferimento a Torino. Simeone avrebbe lasciato la sua casa di Posillipo, trasferendosi in hotel in attesa di conoscere la propria prossima destinazione.

La trattativa con il club di De Laurentiis deve ancora iniziare, ma i rapporti con Cairo sono ottimi, basti pensare ad affari recenti come Buongiorno o Vanja Milinkovic-Savic. Alla finestra, però, oltre al Pisa già citato, c’è anche l’Udinese: dopo la cessione di Lucca - peraltro proprio al club azzurro campione d’Italia - i bianconeri friulani devono portare a casa un nuovo attaccante e potrebbero inserirsi per Simeone, accostato all’estero anche a Feyenoord e Siviglia.