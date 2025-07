Il Pisa non chiude, sul Cholito Simeone torna anche il Torino: possibile affondo se parte Sanabria

Il Pisa continua a lavorare per provare a portare alla corte di Alberto Gilardino Giovanni Simeone dal Napoli. L'operazione sta trovando più ostacoli del previsto e così, secondo Tuttosport, sul centravanti azzurro è tornato anche il Torino che già nelle precedenti sessioni di mercato aveva provato a portare il Cholito in granata.

Il dt del Torino Davide Vagnati ed il collega del Napoli Giovanni Manna in questa estate di trattative hanno già definito due operazioni: Vanja Milinkovic-Savic si è trasferito in azzurro, mentre CYryl Ngonge ha fatto il percorso inverso vestendo la maglia granata. E proprio a corredo delle due trattative, i dirigenti hanno parlato anche del nome dell'argentino, chiuso nella rosa da Antonio Conte ancor più dopo l'arrivo di Lorenzo Lucca.

Per il momento nessuna proposta ufficiale, spiega il quotidiano. Solo una presa di informazioni che potrebbe diventare qualcosa di più nel caso in cui lo stesso Cholito non trovi un'altra sistemazione a breve e col Torino in grado di cedere Sanabria (che piace, fra gli altri, alla Cremonese). Il Napoli vorrebbe una cessione a titolo definitivo, ma potrebbe accettare anche un addio in prestito con opzione di riscatto, anche se in quel caso dovrebbe prima rinnovare di un anno il contratto del giocatore che attualmente scade nel 2026.