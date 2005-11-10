Torino, spunta anche Gilardino: meeting nei giorni scorsi. Tre le alternative sul tavolo

Il futuro della guida tecnica del Torino rimane ancora tutto da definire. La dirigenza granata non ha preso una decisione finale e, stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport, nei giorni scorsi è andato in scena anche un incontro conoscitivo con Alberto Gilardino. La società piemontese non ha ancora sciolto le riserve, preferendo allargare il ventaglio delle opzioni per valutare più scenari possibili in vista del prossimo campionato.

Di sicuro una pista è saltata e portava ad Aquilani, che nelle ultime ore tuttavia ha sciolto le riserve e deciso di procedere con le pratiche per diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Ad ogni modo la candidatura di Gilardino si inserisce in un casting che continua ad ampliarsi, confermando come la dirigenza del Toro stia procedendo senza aver ancora tracciato una direzione unica o una scelta privilegiata.

Oltre all'ex tecnico del Pisa, restano in corsa per la panchina anche Ignazio Abate, già incontrato nei giorni scorsi, Eusebio Di Francesco - reduce dalla salvezza in extremis con il Lecce - e la suggestiva ipotesi legata a un ritorno di Ivan Juric.