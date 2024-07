Torino su Adams, ma le richieste economiche ad ora sono elevate. Previsti altri contatti

Attaccante tecnico, capace di giocare da seconda punta al fianco di un centravanti più strutturato come potrebbe essere Zapata, ma anche in grado di agire da “nove” e di reggere il peso del reparto sulle proprie spalle, anche se con caratteristiche più di movimento: è questo il profilo di Ché Adams, punta nativa di Leicester, ma naturalizzata scozzese il cui nome è nel taccuino di Davide Vagnati per il Torino. Il dt lo segue con attenzione da tempo - sottolinea Tuttosport - ma non si è limitato a osservarlo, ha iniziato anche a muoversi per capire se ci sia la possibilità di portarlo al Torino.

A 28 anni e dopo 5 stagioni al Southampton ha deciso di non rinnovare il contratto ed è ora svincolato, motivo per cui dall’entourage sono arrivate per ora al Torino alte richieste economiche: circa 2 milioni di ingaggio netto a stagione più bonus e un premio di almeno 1,5 milioni al momento della firma.

Richieste considerate eccessive dal Torino, ma che non hanno indotto Vagnati a depennarlo dalla lista dei possibili acquisti, tanto che nei prossimi giorni ha in programma nuovi contatti con l’agente di Adams nella speranza di trovare un’apertura per trattare a cifre più basse. Occhio anche alla concorrenza del Wolverhampton.