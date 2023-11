Torino, Tameze: "Era troppo importante vincere oggi. Dobbiamo alzare il livello fra di noi"

Al termine del match vinto contro il Sassuolo, il centrocampista del Torino Adrien Tameze ha parlato ai microfoni di DAZN: "Questa partita è molto importante perché abbiamo perso in casa in settimana in Coppa Italia. Era importante per la classifica per vincere oggi".

Cosa vi siete detti alla fine della partita?

"Che dobbiamo alzare il livello fra di noi. Sappiamo che abbiamo una squadra di qualità e se continuiamo a lavorare così il risultato di oggi tornerà".