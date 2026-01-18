Torino, Tameze: "C'è stanchezza, la vittoria in casa arriverà presto"
Dopo la gara tra Roma e Torino, vinta dalla squadra giallorossa per 2-0, è intervenuto Adrien Tameze ai microfoni di DAZN per commentare l'incontro: "Sicuramente c'è stanchezza, in questo inizio di anno abbiamo giocato ogni tre giorni. Noi come gruppo dobbiamo crescere, anche come mentalità. Dobbiamo cercare continuità. In passato abbiamo fatto risultati con squadre importanti, arriverà per forza la vittoria".
