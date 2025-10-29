Torino, Vagnati: "Gara importante, affrontiamo un avversario ben organizzato"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara del Dall'Ara, il responsabile dell'area tecnica del Torino Davide Vagnati ha commentato a DAZN il momento della squadra granata, che stasera affronta il Bologna:

L'importanza di dare continuità a questo momento positivo si percepisce all'interno dello spogliatoio?

"Sicuramente è una gara importante, dobbiamo dare continuità. Abbiamo avuto poco tempo perché, giocando domenica, lunedì è giorno di scarico, abbiamo avuto solo ieri per preparare questa partita. Dobbiamo cercare di fare il massimo perché giochiamo contro una squadra ben organizzata e forte"

Queste le formazioni in campo:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Freuler, Castro, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams.

A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Simeone, Dembele, Asllani, Biraghi, Ismajli, Zapata, Njie.

Allenatore: Marco Baroni.