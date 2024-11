Torino, Vanoli: "Partita speciale in un momento speciale. Non c'è bisogno di parlare"

"Abbiamo fatto una bellissima settimana e davanti abbiamo una partita bellissima da giocare, sappiamo quanto vale e che è una gara assolutamente speciale". Così Paolo Vanoli ha presentato il derby della Mole che si giocherà domani sera, il primo da quando allena i granata, ai microfoni di Sky.

Cosa ha detto alla squadra per spingere a uscire da questo momento no?

"Non c'è bisogno di parlare, si sente tutta l'atmosfera della partita che andiamo ad affrontare, trovare le motivazioni è semplice per quello che ci può dare questa partita. Non c'è passato, non c'è futuro, c'è solo il presente",

Come è stato per lei preparare questa gara, viste le difficoltà?

"Le ho detto che non ci sono difficoltà, non dobbiamo cercare alibi. La gara arriva nel momento giusto, è una partita speciale che può darci qualcosa di speciale. Di fronte a noi c'è la storia, possiamo scriverla"

Adams potrebbe recuperare?

"Non ci sono lesioni e proveremo a recuperarlo fino alla fine".

Può essere la partita di Sanabria?

"Io penso che quando si parla di squadra dobbiamo diventare tutti leader. Lui ha l'esperienza e queste partite le ha già giocate, può darci qualcosa in più".

Njie e la sua leggerezza potrebbe essere un'arma in più?

"Assolutamente sì".

Che Juve si aspetta?

"Se vediamo le rose dal punto di vista tecnico non c'è partita, noi questa gara dobbiamo affrontarla con lucidità, passione e organizzazione di gioco. Mente fredda e cuore caldo, come si dice".

L'aspetto emotivo conterà:

"Ci saranno tanti momenti da gestire durante la partita, dovremo essere bravi e umili a soffrire in certi momenti ma poi andare a reagire".

Che Toro servirà?

"Un grande Torino".