Torino, Vanoli sul mercato: "Discuto sempre con il club per migliorare questa rosa"

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, non può essere soddisfatto al termine di quella che è stata un'altra sconfitta subita dai suoi: dal 25 ottobre, data della partita contro il Como, i granata non vincono una partita ed ora uno sguardo viene fatto anche al mercato di gennaio come possibile ancora di salvezza.

Queste le sue parole: "Discuto con il presidente e con il direttore per il mercato per migliorare questa rosa. Ma il mio lavoro è anche uscire da questa situazione: oltre alle prestazioni, e ho visto qualcosa in più, ma perdere queste gare mi dà fastidio perché si poteva creare di più. Mettermi con più giocatori offensivi nel finale lasciavo a loro il campo aperto, ma fa parte della strategia. E sono arrabbiato per questo"