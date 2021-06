Torino, Verdi in uscita dal club granata ma trovare una sistemazione non è facile

Cambi in vista per il Torino. I granata di Ivan Juric potrebbero intervenire presto sul mercato per cedere alcuni elementi che in stagione non sono stati impiegati con costanza. Fra gli elementi che potrebbero uscire ci sarebbe Simone Verdi, attaccante che a bilancio grava per buona parte dei 22 milioni investiti per acquistarlo dal Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe però complesso piazzare il giocatore al momento.