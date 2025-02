Ufficiale Anche Verdi lascia il Como per la Serie B, è un nuovo giocatore del Sassuolo

Porte girevoli in casa Como in questo ultimo giorno di mercato, con tanti giocatori che arrivano e pure qualcuno che esce. Come per esempio nel caso del fantasista Simone Verdi (32 anni), che ripartirà dalla Serie B con il Sassuolo.

Così il Sassuolo ha reso noto l'acquisto di Verdi dal Como: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dal Como, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Simone Verdi (centrocampista, 1992). Nato a Broni, in provincia di Pavia, Simone inizia a giocare a calcio nell’Audax Travacò prima di approdare nelle giovanili del Milan a 11 anni, club con cui ha esordito in Coppa Italia a 17 anni contro il Novara. Nell’estate del 2011 inizia la comproprietà con il Torino, e con i granata tra Serie B, Serie A e Campionato Primavera 1 scende in campo 24 volte, prima di passare alla Juve Stabia e lì collezionare 20 presenze e 4 assist. Nel 2013 il centrocampista va in prestito ad Empoli in Serie B: gioca 42 partite, segna 7 gol e serve 8 assist, aiutando la squadra a raggiungere la promozione. L’anno successivo con i toscani in Serie A per lui 28 presenze, 3 gol e 3 assist e a fine stagione viene risolta la comproprietà tra Milan e Torino in favore dei rossoneri, quindi il fantasista viene prestato agli spagnoli dell’Eibar: in 6 mesi 13 presenze, un gol e un assist prima di approdare al Carpi in Serie A, dove mette a referto 3 gol in 8 presenze. Nell’estate 2016 il Bologna lo acquista a titolo definitivo, in rossoblù rimane due stagioni e in 64 partite segna 16 volte e serve 15 assist: l’annata 17/18 si conclude con una doppia-doppia (10 gol e 10 assist), e Verdi viene acquistato dal Napoli. Con i partenopei esordisce in Champions League e in Europa League, dove segna nei 16esimi contro lo Zurigo, ma all’ultimo giorno di mercato torna al Torino. Tra il 2019 e il 2022 fa 71 presenze, mettendo a referto 6 gol e 14 assist, e nel mercato invernale del 2022 approda alla Salernitana, con i granata in mezza stagione gioca 15 volte segnando 5 gol. La stagione 2022/2023 Verdi la trascorre a Verona con la maglia dell’Hellas, facendo 5 gol in 25 partite; tornato al Torino viene poi acquistato dal Como, squadra con cui segna 8 volte e serve 2 assist ottenendo la prima promozione in Serie A della storia del club lariano. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Simone!".

Di seguito invece il breve comunicato con cui il Como ha annunciato l'addio di Simone Verdi verso il Sassuolo: "Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione di Simone Verdi all’U.S. Sassuolo. In bocca al lupo, Simone!".