TMW Torino, visite mediche in corso per Lovato. Arriva dalla Salernitana: i dettagli

vedi letture

Matteo Lovato è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il difensore, in arrivo dalla Salernitana, è arrivato poco fa alla clinica dove svolgerà le visite mediche, prima di firmare il suo nuovo contratto e mettersi subito a disposizione di van Juric, visto anche che Alessandro Buongiorno dovrà rimanere ai box per un mese dopo l'infortunio alla spalla patito della sfida contro il Cagliari di venerdì scorso.

Lovato ritroverà Juric in Piemonte e questo è stato un aspetto decisivo nella sua scelta perché è proprio con l'allenatore croato che a Verona riuscì a emergere e a farsi conoscere in Serie A. Il tecnico ha richiesto espressamente il centrale per poter tornare a lavorare con lui. Domenica l'Udinese sembrava esserselo aggiudicato, ma la sua volontà ha fatto la differenza. Lovato ha disputato fino a questo momento 12 partite in campionato nel 2023-2024.

Ha invece virtualmente già salutato il Torino il difensore David Zima. Il classe 2000 era finito nel mirino dell'Amburgo, che però poi non ha convinto Urbano Cairo e la trattativa per portarlo in Germania si è arenata. Così il centrale tornerà in Repubblica Ceca, paese dove è nato, allo Slavia Praga, club dove ha già giocato nel 2020-2021. In stagione ha preso parte a 2 gare, di cui una in Serie A e una in Coppa Italia contro il Frosinone, nella quale ha anche segnato.