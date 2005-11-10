Ufficiale Padova, ritorno a casa per Matteo Lovato: firma fino al 2029

Il Padova riporta in biancoscudato Matteo Lovato. Il difensore arriva a titolo definitivo e firma un contratto fino al 2029

Il Padova mette a segno un importante colpo per la difesa e riabbraccia Matteo Lovato. Il centrale classe 2000 torna nel club in cui è cresciuto calcisticamente, trasferendosi a titolo definitivo e sottoscrivendo un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Padova, ufficiale il ritorno di Lovato: contratto fino al 2029

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 2000 Matteo Lovato. Lovato ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2029.

Matteo Lovato nasce a Monselice (Padova) il 14 febbraio 2000 ed è un difensore di 188 cm. Cresciuto nel settore giovanile biancoscudato, Lovato ha vestito le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Cagliari, Salernitana, Torino, Sassuolo, Empoli, oltre che aver indossato la maglia della nazionale Under 21 in 15 occasioni con 1 rete.