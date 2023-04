Torino, Vlasic: "Assist non bellissimo, normale. Sento di essere cresciuto però"

Nikola Vlasic, fantasista granata, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel dopo il successo colto contro la Lazio: "La partita con la Lazio, che è per me un'ottima squadra, è stata molto difficile. Sono davvero importanti i tre punti di oggi per il nostro morale".

C'è grande soddisfazione per questa vittoria contro una squadra così importante?

"La nostra squadra oggi ha fatto un gioco bellissimo. Per me il primo tempo abbiamo giocato bene con la palla, invece nel secondo c'è stata una buona difesa contro una squadra complicata. Io e la squadra siamo felici".

C'è stato anche un tuo bellissimo assist per Sanabria che avrebbe potuto raddoppiare.

"Penso che l'assist non sia stato bellissimo, ma normale. Io voglio giocare molto bene. Sento la mia forma cresciuta".

Questa è una vittoria che dà morale anche in vista della partita di sabato contro l'Atalanta.

"Contro l'Atalanta è sempre una sfida difficile. Giocano come noi con duelli uno contro uno. Vediamo. Contro di loro mi aspetto una partita difficile".