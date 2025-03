Torino, Vlasic: “Felice per il gol ma l'importante è il bene del Torino”

Di seguito le parole dell’attaccante del Torino Nikola Vlasic, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 dei granata contro l’Empoli di Roberto D’Aversa tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 29° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Serviva una tua giocata per sbloccare una partita così difficile?

“Si, la gara era molto difficile stasera, sapevamo che sarebbe stata così e che avremmo dovuto sfruttare ogni spazio per le occasioni. È soccusso così, ho trovato quella palla e ho tirato e fatto golo, sono felice soprattutto per la squadra”.

Dopo una striscia di risultati del genere significa che puntate all’Europa?

“Giochiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo. L’importante è giocare sempre meglio e poi vediamo”.